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СМИ: армия Сирии вернула под контроль стратегические высоты в провинции Дераа


Сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) выбили в пятницу бандформирования со стратегических высот Телль-Змейтия в пограничной с Иорданией южной провинции Дераа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила телестанция Al-Manar. По ее информации, рядом с этими высотами проходит военная дорога, которая связывает восточные и западные районы Дераа.

Операция в этом районе проведена по истечении срока перемирия, введенного в пятницу на 12 часов командованием сирийской армии. Захват высот, расположенных над центральной частью южного региона, позволит армии окружить и вынудить к капитуляции вооруженные группировки на юго-западе Дераа, рядом с провинцией Эль-Кунейтра.

Правительственные силы освободили ранее города Хирак и Эль-Карак к востоку от административного центра Дераа (110 км от Дамаска) и приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе.



 




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