В Германии подтвердили, что дочь Гиммлера в 1960-х работала в разведке

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии подтвердила, что дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Гудрун Бурвиц работала в ведомстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщает таблоид Bild.

Журналисты издания провели расследование и выяснили, что Бурвиц была принята секретаршей в BND в начале 1960-х годов.

"BND подтверждает, что госпожа Бурвиц до 1963 года несколько лет была сотрудницей BND под другим именем. Время ее отставки совпало с изменениями, произошедшими в понимании и отношении к сотрудникам, чья биография отягощена нацизмом", — говорится в ответе руководителя исторического бюро немецкой разведслужбы Бодо Хехельхаммера.

В письме отмечается, что BND, как правило, не дает комментариев по поводу нынешних или бывших сотрудников, однако служба согласилась в качестве исключения поделиться данными о работе Бурвиц "в рамках исторического анализа".

Бурвиц была единственным законнорожденным ребенком Гиммлера. Отмечается, что она скончалась в мае 2018 года в возрасте 88 лет. По данным Bild, она до старости была активна в правых кругах, принимала участие в митингах неонацистов и состояла в экстремистских организациях правого толка.