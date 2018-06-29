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Сотрудники СНБ Армении арестовали Артема Арутюняна


Сотрудники Службы национальной безопасности Армении арестовали Артема Арутюняна (Артема Каневского), который считается криминальным авторитетом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, будет предоставлена более подробная информация.

28 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели спецоперацию в одном из офисов на улице Алабяна, который принадлежит Артему Арутюняну.




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