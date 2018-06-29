СМИ: около ста мигрантов пропали после крушения лодки у Триполи

Около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате очередного крушения лодки в Средиземном море, сообщает итальянская газета Repubblica.

По данным издания, крушение произошло к востоку от Триполи. К настоящему моменту ливийской береговой охране удалось спасти 14 человек. Всего на потерпевшей крушение лодке могло находиться до 120 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.