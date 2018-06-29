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СМИ: Трамп хочет, чтобы США вышли из ВТО


Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял сотрудникам своей администрации, что настроен на выход США из Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу интернет-портал Axios со ссылкой на источник в окружении Трампа.

По словам собеседника издания, Трамп неоднократно в грубой форме заявлял, что торговые партнеры США используют правила ВТО ради своей выгоды. "Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней [ВТО]", - цитирует источник президента США.


 

 

 




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