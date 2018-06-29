Ара Баблоян принял посла Королевства Швеции в РА Мартину Квик

29 июня Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Швеции в РА Мартину Квик, посетившую парламент в связи с завершением дипломатической миссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью, спикер НС поблагодарил ее за усилия в деле развития армяно-шведских отношений.

Подчеркнув важность налаженного сотрудничества между двумя странами, А.Баблоян особо выделил роль парламентской дипломатии. Он выразил надежду, что и впредь будет продолжено взаимодействие парламентских делегаций на различных международных площадках.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, глава законодательного органа выразил надежду, что шведский парламент в сжатые сроки ратифицирует документ, что послужит дополнительным импульсом к еще большему углублению двусторонних связей.

Обратившись к мирному процессу урегулирования НК-конфликта, А.Баблоян отметил, что Армения высоко ценит взвешенную позицию Швеции в вопросе разрешения проблемы.

Председатель НС, затронув последние внутриполитические развития в РА, выразил уверенность, что они посодействуют дальнейшему расширению отношений двух народов.

Мартина Квик, поблагодарив за совместную работу, также подчеркнула важность укрепления двусторонних связей, активизацию межпарламентского взаимодействия. Она отметила, что Швеция ценит расширение сотрудничества с Арменией в различных сферах. Посол заверила, что шведский парламент не запоздает с ратификацией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС.

Обратившись к внутриполитическим развитиям в Армении, г-жа Квик выразила мнение, что дальнейшее углубление демократии окажет позитивное влияние на развитие страны.

Собеседники коснулись сотрудничества в научно-образовательной, культурной и торгово-экономической сферах.

А.Баблоян пожелал Мартине Квик успехов в дальнейшей деятельности.