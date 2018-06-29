Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Вашингтон заверил Берлин, что США не введут санкции в отношении трубопроводов


Германия получила гарантии от США, что Вашингтон пока что исключит из действия экстерриториальных санкций проекты, связанные с трубопроводами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила на брифинге в Берлине в пятницу представитель министерства экономики Анника Айнхорн.

"Мы говорили раньше, что мы отклоняем экстерриториальные санкции. Это касается всех стран и любых раскладов. В случае с Россией получилось так, что были переговоры с российской и с американской стороной. И мы получили обещания американской стороны, там речь шла прежде всего о проектах, связанных с трубопроводами, есть обещание американской стороны эти проекты пока что исключить из санкций", - сказала она.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации