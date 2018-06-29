Проведение парадов и решение боевых задач – разные мероприятия: Артак Давтян комментирует военный парад в Баку

Вооружение Азербайджана и попытка втянуть Армению в гонку вооружений не может не беспокоить не только Армению, но и все мировое сообщество, поскольку это ставит под угрозу безопасность в регионе. Как передает «Арменпресс», об этом в своем эксклюзивном комментарии нам сказал начальник Генштаба ВС Армении, генерал-майор Артак Давтян.

«Было бы наивно думать, что МО Армении черпает сведения о степени вооруженности ВС Азербайджана из парадов, организуемых в Баку. Естественно, мы знаем – какими вооружениями обладает противник, на каких видах вооружений ставится акцент, что пытается приобрести и пр. Конечно, милитаризация Азербайджана и попытка втянуть Армению в гонку вооружений не может не беспокоить не только Армению, но и все мировое сообщество, поскольку это ставит под угрозу безопасность в регионе, тем более, в условиях нынешнего руководства Азербайджана, известного своей милитаристской риторикой. Уверяю наших граждан, что ВС Армении обладают достаточными средствами для эффективного выполнения возложенных задач. Более того, мы осуществляем действенные шаги для приобретения качественного преимущества, во-первых, развивая собственный ВПК. Наше общество будет иметь поводы убедиться в этом. Указанные проблемы находятся под пристальным вниманием и контролем военно-политического руководства страны. Проведение парадов и решение боевых задач – разные мероприятия, и доказательством этому являются проводимые уже более двух десятилетий военные парады в Баку – с параллельными оперативными и стратегическими поражениями»,- сказал начальник Генштаба ВС Армении, генерал-майор Артак Давтян.