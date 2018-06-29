В рамках фестиваля «Золотой абрикос» пройдут интересные выставки

В рамках фестиваля в Доме кинематографистов в Ереване пройдет международная арт-выставка "Хрупкость", на которой будут показаны работы современных художников из Армении, России, США, Испании, Норвегии и ряда других стран.

Будут показаны плакаты к фильмам в программе «Кино франкофонных стран». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказали координатор специальных программ фестиваля Ваагн Хачатрян и координатор выставок Тереза Давтян.

Международная арт-выставка "Хрупкость" пройдет 8-15-го июля в Доме кинематографистов в Ереване.

По словам Терезы Давтян, в к/т «Москва» будут выставлены как новые, так и старые плакаты и постеры фестиваля.

XV кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в Ереване с 8-го по 15-е июля под девизом "Перекресток культур и цивилизаций".

В рамках "Золотого абрикоса" пройдут также выставки, мастер-классы известных мировых режиссеров. Почетными гостями юбилейного фестиваля станут известные кинорежиссеры Даррен Аронофский, Джанфранко Рози, Ульрих Зайдль и Шон Бейкер. В дни фестиваля будет возможность не только встретиться с ними, но и посмотреть их фильмы.

Параллельно конкурсным ереванским показам в кинотеатре "Октябрь" города Гюмри состоится форум и показ лучших фильмов режиссеров из стран СНГ.

Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные актеры и режиссеры, среди которых были писатель и сценарист Тонино Гуэрра, знаменитые актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет.