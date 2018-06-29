Между парламентскими группами дружбы Армения – Болгария подписан меморандум о сотрудничестве.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 29 июня заявила сопредседатель парламентской группы дружбы Армения – Болгария Джема Багдасарян.

Багдасарян, в частности, отметила, что перед недавним визитом в Софию в Армении уже состоялись две встречи между парламентскими группами дружбы. Визит был важен с точки зрения сотрудничества между парламентскими группами дружбы обеих стран. По ее словам, связь с Болгарией может привести к активизации сотрудничества в ряде сфер, в частности, в политической, экономической, социальной, культурной и так далее. «Хочу отметить, что перед отъездом представителями армянской стороны был разработан меморандум о сотрудничестве, в котором отмечены первоочередные сферы. Данный меморандум был подписан во время нашего визита в Болгарию», - сообщила сопредседатель парламентской группы дружбы, добавив, что данный документ предусматривает обмен информацией и взаимодействие, скорейшую ратификацию ранее подписанных между сторонами соглашений, а также реализацию запланированных программ.

В ходе визита в Софию армянские депутаты провели ряд важных встреч со своими болгарскими коллегами, обсудили Соглашение о расширенном всеобъемлющем партнерстве между Арменией и ЕС, поблагодарив болгарских парламентариев за ратификацию данного документа.

Стороны также обсудили вопрос признания Геноцида армян Болгарией. Кроме того, еще одной важной темой обсуждения стал карабахский конфликт. «Хочу отметить, что мы очень ценим сбалансированный подход Болгарии по данному вопросу. В ходе нашей встречи мы подтвердили подход Армении, сводящийся к исключительно мирному урегулированию данного конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ», - подчеркнула Джемма Багдасарян.

Она также сообщила, что стороны обсудили возможность открытия прямого авиарейса Ереван – София – Ереван, что может поспособствовать активизации двусторонних отношений и развитию туризма.