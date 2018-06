СМИ: пятый фильм об Индиане Джонсе не выйдет в 2020 году из-за задержек со сценарием

Пятый фильм об Индиане Джонсе - профессоре археологии и искателе приключений - не появится на экранах в июле 2020 года, как планировалось ранее, из-за задержек с окончательным сценарием новой картины. Как сообщил журнал Variety, премьера состоится на несколько месяцев или даже на год позже, чем ожидалось.

Изначально планировалось, что сценарий пятого фильма напишет американский режиссер Дэвид Кепп, который делал его для картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). Однако специализированное издание Collider сообщило, что подготовкой нового сценария картины займется Джонатан Кэздан - сын сценариста Лоуренса Кэздана.

Ранее сообщалось, что съемки пятого фильма об Индиане Джонсе американский режиссер Стивен Спилберг намерен начать в апреле будущего года в Великобритании. Главная роль в новой части киноэпопеи, как и в предыдущих четырех лентах, отдана Харрисону Форду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый фильм про отважного археолога вышел в свет в 1981 году под названием "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark). Картина обрела небывалую популярность и была номинирована на девять премий "Оскар", завоевав в итоге пять наград.

На волне успеха в 1980-х годах были сняты еще две кинокартины - "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) и "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989). Последней стала лента "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".