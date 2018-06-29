Церемонии открытия и закрытия фестиваля «Золотой абрикос» будут богаты сюрпризами

В рамках юбилейного, XV, ереванского международного фестиваля "Золотой абрикос" ожидаются сюрпризы. Впервые официальная церемония открытия фестиваля состоится 8-го июля в Концертном зале имени Арама Хачатуряна. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал режиссер церемоний открытия и закрытия фестиваля Грант Мовсисян.

Выбор Концертного зала объясняется возрастающим с каждым годом интересом к фестивалю. “В день церемонии открытия будет частично приостановлено движение на площади Франции, откуда по традиционной красной дорожке участники и гости фестиваля будут входить в Концертный зал им. Арама Хачатуряна, где будет размещен большой экран. Сопровождать церемонию будет хор “Овер”. В этом году церемонию будут вести армянский кинорежиссер и актер Виген Чалдранян и армянская оперная певица Асмик Папян”, - сказал Мовсисян.



По его словам, к юбилею кинофестиваля было написано вокальное произведение "Кино", посвященное армянскому кинематографу. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит также ансамбль традиционной армянской музыки "Гохт".

XV кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в Ереване с 8-го по 15-е июля под девизом "Перекресток культур и цивилизаций".

В рамках "Золотого абрикоса" пройдут также выставки, мастер-классы известных мировых режиссеров. Почетными гостями юбилейного фестиваля станут известные кинорежиссеры Даррен Аронофский, Джанфранко Рози, Ульрих Зайдль и Шон Бейкер. В дни фестиваля будет возможность не только встретиться с ними, но и посмотреть их фильмы.

В рамках фестиваля в Доме кинематографистов в Ереване пройдет международная арт-выставка "Хрупкость", на которой будут показаны работы современных художников из Армении, России, США, Испании, Норвегии и ряда других стран.



Параллельно конкурсным ереванским показам в кинотеатре "Октябрь" города Гюмри состоится форум и показ лучших фильмов режиссеров из стран СНГ.

Кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные актеры и режиссеры, среди которых были писатель и сценарист Тонино Гуэрра, знаменитые актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет.