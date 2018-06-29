Казань встретит Месси его шестиметровым портретом

Власти Казани готовят подарок Лионелю Месси - художники рисуют портрет футболиста на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда Аргентины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пресс-служба мэрии сообщает, что площадь граффити составит 60 квадратных метров (шесть метров в высоту и десять метров в ширину).

Изображение Месси разместится рядом с портретом Роналду. Работу выполняют четыре художника - Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов из Казани, а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов из Екатеринбурга.

В Казани уже создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий.

Команда Аргентины во главе с Месси прибывает в Казань в пятницу. В субботу на стадионе "Казань-Арена" в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу она встретится со сборной Франции.