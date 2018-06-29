МСП является очень важным для правительства направлением: Никол Пашинян

Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось совещание по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие руководители заинтересованных ведомств и представители различных общественных организаций, представляющих интересы МСП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что необходимо картографировать вопросы малого и среднего предпринимательства и действия правительства по поддержке данной сферы. “Это очень важное направление для правительства, в том числе потому, что малый и средний бизнес более мобилен, и позитивные результаты деятельности правительства в этой сфере быстрее станут заметными. С этой областью связан широкий круг предпринимателей и бизнесменов. Мы также должны обеспечивать постоянную связь, суметь внедрить надежную систему коммуникации и быть уверенными в том, что все, что делает правительство, делает, обеспечивая участие малых и средних предпринимателей”, - сказал Никол Пашинян.

В ходе совещания был затронут ряд вопросов, касающихся проблем в сфере МСП, функций государственных структур по поддержке субъектов МСП, инструментария поддержки МСП, налогового администрирования, по которым были представлены различные замечания и предложения. В частности, участники совещания придали большое значение реализации реформ в Налоговом кодексе.

Премьер-министр подчеркнул, что у правительства есть политическая воля для обсуждения проблем этой сферы и поиска путей их решения. В этой связи Никол Пашинян посчитал необходимым вовлечение представителей МСП в обсуждения об осуществлении реформы Налогового кодекса. Глава правительства поручил заместителю премьер-министра Тиграну Авиняну на платформе министерства экономического развития и инвестиций с участием представителей МСП сформировать Совет развития МСП, который будет в конструктивной атмосфере периодически обсуждать наличествующие в сфере проблемы, представлять премьер-министру возможные пути их решения и выступать с конкретными предложениями.