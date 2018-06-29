На военном аэродроме ЮВО в Армении будет размещена комната психологической разгрузки

На аэродроме российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, будет размещена комната психологической разгрузки военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, размещение и оборудование помещения данного плана в соединении способствует адаптации вновь прибывающих военнослужащих.

В комнатах будут созданы комфортные условия для снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психологических и психокоррекционных мероприятий.

В комнате психологической разгрузки лётный и инженерно-технический состав авиационного соединения в Закавказье смогут поддерживать психическое состояние для успешного выполнения учебных и боевых задач.

Оборудование комнаты для психологической разгрузки военнослужащих авиабазы Эребуни завершится до конца лета текущего года.