Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit

Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании) принял итоговое заявление по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Как передает Арменпресс, об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после начала второго рабочего заседания саммита, посвященного этой теме.

"Итоговое заявление по Brexit принято", - сообщил Туск в своем Twitter.

"В документе содержится призыв к Великобритании ускорить выдвижение предложений по решению остающихся проблем, в частности, по Ирландии", - пояснил ТАСС европейский источник. Текст документа будет опубликован в ближайшее время.

Скорость принятия этого "турбо-заявления", как его уже окрестили журналисты, особенно на контрасте с более чем 12-часовой дискуссией по миграции в четверг, не вызвала особого удивления в пресс-центре саммита. Заявление по Brexit принимали 27 государств ЕС без Великобритании, - то есть участники переговоров только с одной стороны, между которыми поэтому нет никаких разногласий. Документ был согласован еще до саммита.



