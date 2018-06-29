Католикос Гарегин Второй распространил видеообращение к пастве, требующей его отставки

Католикос Гарегин Второй распространил 29-го июня видеообращение, адресованное той части паствы ААЦ, которая требуюет его отставки во дворе церкви Св.Анны в Ереване. Он посоветовал им провести праздник 12 апостолов в молитве. Как передает «Арменпресс», католикос Гарегин Второй отмечает, что недовольные хотят 30-го июня организовать акцию протеста в Эчмиадзине.

В то же время многочисленные адепты и служители ААЦ готовятся в этот же день съехаться в Эчмиадзин, выражая свою поддержку католикосу.

«30-го июня ААЦ отмечает праздник 12 апостолов, и должно провести его в молитве, моля господа о сохранении мира в нашей стране, нашего народа – в любви, в молитве об Арцахе, о наших воинах, о благоденствии нашей церкви»,- говорит католикос Гарегин Второй.

С учетом того, что в столь волнующий миг могут произойти непредсказуемые явления и провокации, может пострадать доброе имя ААЦ, католикос Гарегин Второй призывает служителей церкви воздержаться от своей ответной акции.