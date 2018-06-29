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Процесс выплаты пенсий начнется с 4-го июля


Процесс выплаты пенсий за июль начнется с 4-го июля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Службы соцзащиты.


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