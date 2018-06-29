Президент Армении провёл ряд встреч в Соединённых Штатах

Находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом президент Армении Армен Саркисян 28 июня встретился и ответил на вопросы армянских студентов, которые при помощи Армянской Ассамблеи Америки проходят практику в Конгрессе и Сенате США, в Смитсоновском институте, а также в других учреждениях.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в тот же день президент Республики провёл рабочий обед с руководящим составом Армянской Ассамблеи Америки, а также в посольстве Республики Армения с Соединённых Штатах встретился с представителями партии «Рамкавар-азатакан».