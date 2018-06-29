В Армении прошло тактико-специальное учение по противопожарной безопасности с военнослужащими ЮВО

На высокогорном полигоне «Камхуд» с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошло тактико-специальное учение по ликвидации очага возгорания на открытой стоянке в парке боевых машин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, с получения сигнала «Пожарная тревога» - штатные и внештатные расчеты пожарных команд соединения отработали нормативы по экипировке, выдвижению в район условного возгорания, развертыванию противопожарного оборудования, прокладыванию рабочих и магистральных рукавных линий и тушению очагов возгорания.

При прокладывании систем рукавных линий особое внимание военнослужащими уделялось соблюдению требований максимального использования мощности пожарных машин, надежному водоснабжению и быстрому развертыванию.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов проводили мониторинг условной зоны возгорания, передачу фото и видео материалов на пункт управления соединения для оценки чрезвычайности ситуации и принятия решения на выделение сил и средств по борьбе с пожаром.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах, на полигонах «Камхуд» и «Алагяз», а также на военном аэродроме Эребуни военными инженерами военной базы ЮВО постоянно проводятся работы по созданию и поддержанию заградительных и опорных минерализованных полос.

В Закавказье для несения дежурства в состоянии повышенной готовности в период пожароопасной обстановки подготовлено более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной специальной техники, в том числе армейской и беспилотной авиации.