Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7: в Ереване ожидается рекордно высокая температура воздуха

МЧС Армении сообщает, что 29-го июня индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.



На территории РА

Днем 29-го, 30-го июня, с 1-4 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 29-го июня по 1-ое июля температура воздуха повысится на 3-4 градусa, затем существенно не изменится.

В Ереванe

Днем 29-го, 30-го июня, с 1-4 июля ожидается погода без осадков. Днем 30- го июня ожидается рекордно высокая температура воздуха - +40 градусов.