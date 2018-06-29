Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7: в Ереване ожидается рекордно высокая температура воздуха


МЧС Армении сообщает, что 29-го июня индекс ультрафиолетового излучения ожидается 7, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.


На территории РА

Днем 29-го, 30-го июня, с 1-4 июля ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 29-го июня по 1-ое июля температура воздуха повысится на 3-4 градусa, затем существенно не изменится.

В Ереванe

Днем 29-го, 30-го июня, с 1-4 июля ожидается погода без осадков. Днем 30- го июня ожидается рекордно высокая температура воздуха - +40 градусов.




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