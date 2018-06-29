РФ и Армения развивают отношения на основе равноправия и взаимной выгоды: Мединский

Будучи стратегическини партнерами, РФ и Армения развивают отношения на основе дружбы, равноправия и взаимной выгоды. Как передает «Арменпресс», об этом на открытии 7-й армяно-российской межрегиональной конференции заявил министр культуры РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, экономические отношения между обеими странами занимают важное место, их объемы в торговом обороте Армении составляют до 30%, эти цифры ежегодно растут.

Он отметил важность межобластного сотрудничества и контактов на региональном уровне между обеими странами, основываясь на принципах открытых рынков, равноправия в юридическом аспекте и пр.

По его словам, в этих целях будет подписано соглашение о межобластном сотрудничестве до 2021 года.

Кроме того, министр культуры РФ, глава российской делегации Владимир Мединский отметил рост торгового оборота, по сравнению с 2017, на 36%.

«Велики перспективы в ИТ-отрасли, особенно, с учетом потенциала Армении. Здесь важно создание общего инвестиционного фонда, что будет способствовать созданию проектов в ИТ-отрасли»,- сказал он.

Кроме того, министр культуры РФ, глава российской делегации Владимир Мединский отметил возможности роста экспорта овощных культур из Армении.

«Здесь также хорошая динамика, ежегодно растут объемы продаж, важно укрепление связей между российскими сетями и армянскими производителями, лишние посредники не нужны»,- сказал он.