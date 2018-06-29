NBC: в Конгресс внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав США

Новым, 51-м, американским штатом намерен стать остров Пуэрто-Рико, власти которого внесли в Конгресс США законопроект о принятии его в состав государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это первый шаг по пути деколонизации Пуэрто-Рико. Внесенный законопроект позволит начать серьезную дискуссию по определению окончательного политического статуса острова", - отметила в интервью телеканалу NBC официальный представитель Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колон, которая внесла законопроект в нижнюю палату американского парламента.

Инициативу о вступлении Пуэрто-Рико в состав США на данный момент поддерживают всего 14 конгрессменов от Демократической партии и 20 - от Республиканской из 435 членов Палаты представителей Конгресса, имеющих право голоса. Как отмечает телеканал, пока этого слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о перспективах принятия подобного решения. Однако в случае одобрения в Конгрессе, законопроект позволит определить план действий, чтобы в январе 2021 года Пуэрто-Рико стал новым штатом США.

Статус Пуэрто-Рико

Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, аннексированного США во время испано-американской войны 1898 года, во многом противоречив. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает весьма значительную помощь из федерального бюджета Соединенных Штатов.

В 2012 году в Пуэрто-Рико прошел референдум, большинство из участников которого высказались за вхождение в состав США. Однако, как подчеркивается в резолюции, "политические представители Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов до сих пор не приступили к процессу деколонизации". В июне 2017 года на острове прошел еще один референдум, на котором победили сторонники вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата.





