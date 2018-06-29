Сооснователь соцсети Reddit Алексис Оганян приглашен в Армению для участия во Всемирной конференции по информационным технологиям. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на бизнес-форуме DigiTech председатель Союза компаний передовых технологий Александр Есаян.

«Мы пригласили Алексиса Оганяна для участия во Всемирной конференции по информационным технологиям. Он станет одним из ораторов на форуме. Обсуждаются также возможности сотрудничества с ним», - сказал председатель Союза компаний передовых технологий Александр Есаян.

В 2017 году на бизнес-форуме «ДиджиТек» состоялось анонсирование проведения в Ереване Всемирного конгресса ИТ-отрасли (World Congress on Information Technologies - WCIT) в 2019 году. В Армению приедут председатель и секретарь Всемирного альянса ИТ-отрасли и услуг (World Information Technology And Services Alliance -WITSA). Будут обсуждены подготовительные работы, бренд армянского конгресса, графические и текстовые подходы к его брендированию, разработанные Союзом предприятий ИТ-отрасли Армении.Соберутся более 2000 лидеров отрасли, и Армения сможет показать свои решения, возможности и потенциал.