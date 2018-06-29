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Бако Саакян возложил венок к памятнику без вести пропавшим воинам


29 июня в связи с Днем павших за родину и без вести пропавших Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Степанакертский мемориальный комплекс ивозложил венок к памятнику воинам, пропавшим без вести в ходе Aрцахской войны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


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