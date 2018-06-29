Twitter предоставил возможность искать и идентифицировать рекламные сообщения

Сеть микроблогов Twitter запустила сервис, с помощью которого пользователи смогут найти любое опубликованное в ней рекламное сообщение, в том числе политического характера, и получить информацию о том, кто разместил его, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как говорится в заявлении, опубликованном в интернет-блоге соцсети, задачей сервиса является обеспечение прозрачности в том, что касается размещения рекламных сообщений, в том числе политических. Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любой рекламный "твит", а также соответствующую информацию о рекламодателе. Если речь идет о политрекламе, то отображаются дополнительные данные, включая финансовую сумму, потраченную на ее размещение, а также информация о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.

Как следует из заявления, на данном этапе можно осуществлять поиск лишь политической рекламы, относящейся к федеральным выборам в США, однако со временем соцсеть обещает дать возможность получать информацию о любом рекламном сообщении, размещенном в Twitter.

"Мы делаем как никогда прозрачной информацию о том, кто размещает рекламный контент, имеющий отношение к федеральным политическим кампаниям США", - отмечается в сообщении. С этой целью, как уже ранее было объявлено, соцсеть начала помечать рекламные "твиты" особым знаком.