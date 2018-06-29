Председатель НС Армении Ара Баблояна обратился с посланием к Дню памяти без вести пропавших азатамартиков (воинов-освободителей). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В послании сказано:

“Дорогие соотечественники,

сегодня в Армении, Арцахе и Диаспоре мы склоняем голову перед бессмертной памятью азатамартиков, солдат и офицеров, без вести пропавших в оборонительных боях на границах Родины.

Выражаю свою солидарность и передаю слова утешения их родным и близким.

В судьбоносных боях на прорванных фронтах без вести пропавшие воины стали символами коллективного мужества. Защищая право армянского народа жить свободно, они осознанно заплатили безмерно высокую цену, но взамен завещали поколениям свободную и защищенную Родину. Подвиг их бессмертен и живет в наших сердцах.

День памяти без вести пропавших азатамартиков для нас дорог не только как день воспоминаний и переживаний боли необратимых утрат. Это также день памяти о долге каждого из нас в дальнейшем усилении Армении и Армянской армии. И бескорыстное исполнение этого долга есть реальное уважение к без вести пропавшим азатамартикам и к светлой памяти павших за Отечество.

Вечная слава им!”, - говорится в обращении Председателя НС А.Баблояна.