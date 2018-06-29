Землетрясение произошло в Западной Грузии

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в городе Кутаиси (регион Имерети), говорится в данных на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Подземные толчки были зафиксированы в 9:30 по тбилисскому времени.

Если верить тому, что написали в соцсетях, землетрясение ощущалось даже в Тбилиси. Сообщений о повреждениях или пострадавших в Кутаиси не поступало.





