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Премьер-министр уволил руководителя аппарата управления госимуществом Армении


Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим решением уволил руководителя аппарата управления госимуществом Армении Ваагна Арутюняна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте e-gov.am.


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