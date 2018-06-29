Премьер-министр уволил руководителя аппарата управления госимуществом Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим решением уволил руководителя аппарата управления госимуществом Армении Ваагна Арутюняна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте e-gov.am.
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