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Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердил устав и структуру Службы национальной безопасности


Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об утверждении устава и структуры Службы национальной безопасности. Как передает «Арменпресс», в решении сказано:

«В соответствие с частью 10 статьи 7 закона Республики Армения «Об органах системы государственного управления

  1. Утвердить

1) Устав Службы национальной безопасности согласно приложению номер 1

2) Структуру Службы национальной безопасности согласно приложению 2 (особо секретно)», - говорится в решении премьер-министра.


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