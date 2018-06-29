16-летний житель Ехегнавана нашелся

МЧС Армении сообщает, что пропавший накануне 16-летний юноша нашелся. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 29-го июня, в районе 07:30, сотрудники полиции обнаружили его в селе Айнтап Араратской области.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 28-го июня к ним поступил сигнал о том, что житель дома 44 по улице Ширванзаде села Егегнаван Араратской области (И.А. 2002 года рождения) 28-го июня, приблизительно в 09:00, вышел из дома и не вернулся.С 22:50 до 01:20 на пространстве между селами Ехегнаван и Айгаван велись розыскные работы, в которых приняли участие 3 спасателя, 6 полицейских и 30 жителей села Ехегнаван.