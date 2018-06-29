По делу ООО«GLG Project Company» в госбюджет удалось вернуть 800 млн драмов

В ходе предварительного расследования, осуществленного в рамках уголовного дела по признакам умышленного банкротства и неуплаты налогов, возбужденного в следственном управлении Комитета государственных доходов Армении против компании ООО «GLG Project Company», в госбюджет удалось вернуть 800 млн драмов.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении. Уголовное дело было возбуждено по фактам создания преднамеренных признаков неплатежеспособности и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.