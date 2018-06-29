В Армении растет число компаний ИТ-отрасли

В 2010-2017 годах в ИТ-отрасли Армении отмечался ежегодный рост, в среднем, на 29.8%. В беседе с «Арменпресс» замминистра экономического развития и инвестиций Армении Аваг Аванесян сообщил, что в 2017 году в ИТ-отрасли Армении было оказано услуг на 612 млн долларов.

«Это очень хороший показатель, есть динамика роста в сравнении с прошлыми годами. В 2015 году в ИТ-отрасли Армении было оказано услуг на 425 млн долларов. Основной экспорт – в США, Канаду, Европу, РФ, Австралию, Восточную Азию»,- сообщил Аванесян.

По его словам, растет число предприятий отрасли. В 2014 году было зарегистрировано 274 компаний ИТ-отрасли, а в 2017 году - 570 компаний ИТ-отрасли.

«Двойной рост показывает возникновение новых идей. Потенциал велик, и надо обеспечить условия для его реализации»,- сказал он.

Как сообщил замминистра экономического развития и инвестиций Армении Аваг Аванесян, в Армении разрабатывается инновационная стратегия. Поскольку основой ИТ-отрасли является человеческий капитал, задачей является формирование ресурса, начиная со школы. В кратковременной перспективе – следует создать государственный спрос на услуги ИТ-отрасли.

По его словам, бизнес должен быть полноценно проинформирован о технологических решениях и возможности их имплементации.