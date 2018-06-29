В ожидании удачного диалога: чего ожидают МСП от встречи в правительстве Армении

Задача защиты малых и средних предприятий – в центре внимания нового правительства Армении. Сегодня ожидается встреча в правительстве Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с представителями отрасли.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает бурной дискуссии и генерации идей по улучшению условий для развития малых и средних предприятий в Армении. В беседе с «Арменпресс» директор Ассоциации малых и средних предприятий Армении Акоп Авагян сказал, что считает самым важным выработку механизмов, которые позволят неукоснительно осуществлять принятые решения, без оглядки на личностные и сиюминутные настроения.

«При прежних правительствах, если удавалось достичь взаимопонимания с советом по МСП при премьер-министре, когда раз в квартал проводились встречи, удавалось достичь ощутимых результатов. Это касалось законодательных решений, в частности, по части налогов и пр.

Но как только диалог с властями нарушился, мы столкнулись с таким явлением, как новый налоговый кодекс»,- сказал он. По его словам, если законопроекты не обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, то в дальнейшем возникает необходимость внесения изменений. Акоп Авагян ожидает от первой встречи с новыми властями консенсуса по ряду вопросов по внесению изменений как законодательного, так и имплементарного характера.

Есть необходимость пересмотра некоторых налогов

Директор Ассоциации малых и средних предприятий Армении Акоп Авагян считает, что законодательство для начинающих МСП является приемлемым, вопрос в его деловом применении. Например, принятый в прошлом году налог на дивиденды был бы приемлем, если бы одновременно изменили налог на прибыль, однако в нынешнем виде получается лишь увеличение налогового бремени. «Я уверен, что большинство МСП не знают, что в апреле будущего года они должны будут заплатить дополнительные 5% налога на дивиденды»,- сказал он.

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