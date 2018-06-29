Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «Думать как Шерлок»: документальная проза, май 2018

«Арменпресс» меняет формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с книготорговцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.

В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг произведений документальной литературы. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.

На 1-м месте – произведение Дэниэля Смита «Думать как Шерлок». Вам кажется, что научиться думать, как Шерлок Холмс, невозможно? Так вот – возможно все! С помощью книги "Думай, как Шерлок", методов самого известного в мире сыщика, вы разовьете: наблюдательность, память, дедукцию, выявление лжи, невербальное общение, интуицию, концентрацию, умение слушать, внимательность, логику, скорочтение и многое, многое другое. Вы сможете решить любые, даже самые сложные, дедуктивные задачки, и уже по-другому будете смотреть на испачканный манжет рубашки, обтрепанную кромку брючин или изношенный ботинок!

Развить память и наблюдательность очень легко, особенно если есть желание и специальные упражнения!

Потому что вы видите, но не наблюдаете.

На 2-м месте – книга Ваагна Дилбаряна «100 секретов бизнеса». Книга содержит деловые советы начинающим бизнесменам. Читателю предлагается 100 подходов, законов, форм, методов, принципов для развития собственного дела.

На 3-м месте – книга Эриха Фромма «Искусство любить». Одна из самых известных работ Эриха Фромма - "Искусство любить" - посвящена непростым психологическим аспектам возникновения и сохранения человеком такого, казалось бы, простого чувства, как любовь. Действительно ли любовь - искусство? Если да, то она требует труда и знаний. Или это только приятное ощущение? Для большинства проблема любви - это прежде всего проблема того, как быть любимым, а не того, как любить самому... Для большинства проблема любви – это прежде всего проблема того, как быть любимым, а не того, как любить самому, то есть не проблема способности любить. Таким образом, вопрос для них в том, как сделать, чтобы их любили. К этой цели они стремятся по-разному. Один путь, особенно характерный для мужчин, состоит в том, чтобы преуспеть в жизни, добиться власти и богатства, насколько позволит социальное положение. Другой путь, предпочитаемый женщинами, – стараться быть привлекательной, следить за собой, хорошо одеваться и т. д. Есть и другие способы сделать себя привлекательными – ими пользуются и мужчины, и женщины: выработать у себя хорошие манеры, научиться поддерживать разговор, быть отзывчивыми, скромными и тактичными. Многие способы заставить любить себя – те же, которые используются, чтобы добиться успеха, завоевать друзей и авторитет.

На 4-м месте – книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». На пороге XXI век. И мы должны сделать все возможное, чтобы Россия вошла в него с уверенностью и оптимизмом. Я верю, что ключом к этому является обращение к лучшим традициям духовной жизни и честного предпринимательства. Книга Стивена Кови, впитавшая мировой опыт достижения успеха, может послужить хорошей основой возрождения культуры человеческих отношений. Сила «Семи навыков» и заложенных в них принципов несомненна. «Семь навыков» Стивена Кови — это учебник для тех, кто хочет быть эффективным. Теория, предлагаемая этой книгой, органично связана с жизнью. Вы можете, поняв глубину и жизненность выводов Стивена Кови, постараться применить Семь навыков на практике — и получить поразительные результаты. Вы научитесь эффективно взаимодействовать с другими людьми: с начальником, с подчиненными, с коллегой, с мужем или женой, с детьми и друзьями. Но самое главное — вы научитесь эффективно управлять самими собой.

На 5-м месте – книга Айка Демояна «Армянские национальные символы – гербы, флаги, награды».

На основе информации из различных источников автор представил сохранившиеся Армянские национальные символы – гербы, флаги, награды, запечатленные в историографии, архитектуре, скульптуре и прочих материальных носителях, свидетельствующие об армянской государственности и национальном единении.

На 6-м месте – книга Михеила Саакашвили «Пробуждение сил: Уроки Грузии - для будущего Украины».

Михаил Саакашвили – уникальный человек, дважды вошедший в одну воду. Став лидером мнений в Грузии, он на волне Революции роз возглавил на 10 лет эту страну и изменил ее до неузнаваемости, а сейчас стал лидером мнений в быстро меняющейся Украине. Находясь на посту губернатора Одесской области, он является политиком далеко не регионального масштаба, передает свой опыт радикальных перемен привыкшей к медлительным политикам Украине.

В книге он рассказывает об истории своей семьи, об обстоятельствах, создавших революционную обстановку в Грузии 2003 года, о приходе его команды к власти и системно излагает суть проведенных в Грузии кардинальных реформ, останавливаясь не только на успехах, но и анализируя причины неудач. В каждой главе проводятся параллели с сегодняшней ситуацией в Украине, которую автор глубоко изучил изнутри.

Отдельно, что очень актуально для сегодняшнего читателя, взволнованного состоянием дел в отношениях Украины с Россией в связи с агрессией на Донбассе и в Крыму, грузинский президент рассказывает о подробностях международной дипломатической кухни накануне российско-грузинской войны августа 2008 года и в деталях описывает развитие военного конфликта. В книге приведено много ранее не известных подробностей не только грузинско-российских взаимоотношений последних 10 лет, но и рассказывается о личном общении Саакашвили с Владимиром Путиным. Также дается портрет современной Украины со срочными рекомендациями украинским политикам.

На 7-м месте – книга Спенсера Джонсона «Где мой сыр?» - одна из наиболее читаемых в мире книг. Книга рассказывает об изменениях, происходящих в лабиринте, где четверо героев сталкиваются с изменениями, и каждый по-своему проявляет себя, что позволяет нам узнавать самих себя в этих проявлениях. Автор книги – Спенсер Джонсон, написал простую, с первого взгляда, историю, однако в ней есть важная составляющая, которая может изменить наше отношение к изменениям.

На 8-м месте – книга Артака Мовсисяна «10 выдающихся армянских царей».

Здесь рассказывается об армянских царях различных эпох, которые оставили значительный след в нашей истории.

На 9-м месте – книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и влиять на людей» - перевод книги известного американского специалиста Д. Карнеги (1888 1955). Несмотря на то, что в книге описывается опыт взаимоотношений между людьми в условиях капитализма, думается, что многие наблюдения автора могут быть полезны нашим специалистам. Книга представляет интерес еще и потому, что отечественной литературы о взаимоотношениях между руководителями, а также между руководителями и подчиненными, издается еще недостаточно.

Эта книга писалась не для продажи, однако весьма любопытно, что сегодня она распускается быстрее всех других книг в мире. Дейл Карнеги написал эту книгу для взрослых людей, поступавших учиться в институт ораторского искусства и человеческих отношений Дейла Карнеги. Только за восемь первых месяцев ее публикации было продано более полумиллиона экземпляров. От читателей посыпались тысячи писем с сообщениями вроде следующих: "Я купил еще два экземпляра для своих мальчиков", или "Вышлите мне дюжину экземпляров вашей книги, чтобы я мог в качестве "принудительного ассортимента" к ней сбыть кое-какой ненужный товар". Сотни крупных организаций оптом закупали большое количество экземпляров этой книги для своих служащих. Сотни пасторов использовали содержание этой книги в своих проповедях: в воскресных школах эта книга преподавалась в классах глава за главой.

На 10-м месте – книга Самвела Геворгяна «Твой собственный бизнес в Армении».

В книге представлены 200 армянских компаний – истории их становления и развития. Книга предназначена для начинающих бизнесменов.