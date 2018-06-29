Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь

Лидеры ЕС договорились продлить санкции против России


На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении экономических санкций против России, введенных за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса, как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам один из функционеров ЕС.

Санкции продлены на шесть месяцев. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России. Ограничения вступят в силу после того, как решение Совета будет опубликовано.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

 

 

 

 




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