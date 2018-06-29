СМИ сообщили о желании Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

На намеченной на 16 июля встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп надеется заключить сделку по сирийской проблеме, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN со ссылками на собственные информированные источники.

"Трамп надеется, что ему удастся заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по так называемой исключительной зоне на юго-западе Сирии, что позволит ему выйти их этой страны как можно скорее", - сообщил телеканалу один из источников.

В сообщении говорится, что Трамп готов, чтобы указанный район заняли правительственные войска Сирии.

По данным CNN, вопрос о намерении как можно скорее осуществить вывод американских войск из Сирии Трамп заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II. Взамен американский президент хочет получить от Путина гарантии того, что "сирийский режим не предпримет массовые убийства поддерживаемых США повстанцев в данном районе и позволит им прекратить боевые действия и покинуть местность", отмечает телеканал.

Трамп также надеется договориться с Путиным о прекращении огня на юго-западе Сирии и "и выводе из этого района сил, поддерживаемых Ираном".

"Источники добавляют, что выход Ирана из Сирии является ключевым условием реализации плана Трампа по выводу войск из Сирии", - говорится в сообщении.