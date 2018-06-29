Саммит ЕС одобрил меры по дальнейшему сокращению притока мигрантов

Одобренный лидерами ЕС на саммите в четверг документ по проблемам миграции предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Союза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание контролируемых центров для мигрантов в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Документ стал предметом продолжавшихся почти 12 часов переговоров лидеров 28 стран ЕС.

"Евросовет полон решимости продолжать и укреплять эту политику, чтобы предотвратить возвращение к неконтролируемым потокам 2015 года и дальнейшему пресечению нелегальной миграции на всех существующих и новых маршрутах", — говорится в документе.

ЕС намерен еще больше активизировать усилия по пресечению действий контрабандистов, в частности, в Ливии.

Для борьбы с трафиком нелегалов предлагается в сотрудничестве с третьими странами продумать концепцию создания региональных центров высадки мигрантов.

Лидеры ЕС заявили и о необходимости значительно активизировать возвращение нелегальных мигрантов и согласились выделить второй транш в фонд для беженцев в Турции, с которой в 2016 году ЕС согласовал совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования "Шенгена" и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ.

Саммит ЕС призвал найти консенсус по "Дублинской системе" (регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе), доклад о ходе работы должен быть представлен к октябрю.