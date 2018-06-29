В результате экологических правонарушений окружающей среде нанесен ущерб в размере 11 млн долларов

В результате принятия отчетов, проверок, обходов, осуществленных сотрудниками подразделений Инспекционного органа охраны природы и недр Министерства экологии Армении с 18 по 22 июня текущего года, а также расследования административных производств, переданных Инспекционному органу, выявлено и запротоколировано 13 правонарушений. Как передает «Арменпресс», по части 5 правонарушений проведено расследование административного производства и назначен административный штраф в размере 450 тыс. др.

Размер ущерба, причиненного окружающей среде в результате экологического правонарушения за вышеупомянутое время, составил 11 млн. 368 тыс. 502 др.