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Европейские индексы - 28-06-18


МОСКВА, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.39% и составил 12177.23 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.97% и составил 5275.64 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7615.63 пункта, а российский RTSI вырос на 0.03% и составил 1125.13 пункта.




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