Цены на цветные металлы - 28-06-18

ЛОНДОН, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.96% и составила 2155.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.64% и составила 6647.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.94% и составила 2414.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.10% и составила 14790.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.96% и составила 19660.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.75% и составила 2899.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.63% и составила 78500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.