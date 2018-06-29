Завершился групповой этап чемпионата мира в России, и уже известны все пары плей-оффа 1/8 финала.

Как передает «Арменпресс», 29-го июня – день отдыха, игры плей-оффа начнутся 30-го июня.

В Казани, в 18:00 по ереванскому времени, встретятся сборные Франции и Аргентины.

В тот же день, в 22:00 по ереванскому времени в 1/8 финала встретятся сборные Уругвая и Португалии.

1-го июля в «Лужниках» в 18:00 по ереванскому времени, встретятся сборные РФ и Испании.

В тот же день, в 22:00 по ереванскому времени в 1/8 финала встретятся сборные Хорватии и Дании.

2-го июля в 18:00 по ереванскому времени, встретятся сборные Бразилии и Мексики,

В тот же день, в 22:00 по ереванскому времени в 1/8 финала встретятся сборные Японии и Бельгии.

3-го июля в 18:00 по ереванскому времени, встретятся сборные Швеции и Швейцарии.

В тот же день, в 22:00 по ереванскому времени в 1/8 финала встретятся сборные Англии и Колумбии.

Игры ¼ финала стартуют 6-го июля.