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Сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом: группа G


Завершился групповой этап чемпионата мира в России.

Как передает «Арменпресс», в последнем туре, в группе G в Калининграде сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом. Единственный гол забил Аднан Янузай.

В другом матче группы в Саранске Тунис победил сборную Панамы - 2։1.

Бельгия набрала 9 очков и заняла первое место. Англия - на втором месте,и с 6-ю очками выходит в плей-офф.

 Фото -   FIFA


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