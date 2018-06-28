Сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом: группа G
23:55, 28 Июнь, 2018
Завершился групповой этап чемпионата мира в России.
Как передает «Арменпресс», в последнем туре, в группе G в Калининграде сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом. Единственный гол забил Аднан Янузай.
В другом матче группы в Саранске Тунис победил сборную Панамы - 2։1.
Бельгия набрала 9 очков и заняла первое место. Англия - на втором месте,и с 6-ю очками выходит в плей-офф.
Фото - FIFA