Сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом: группа G

Завершился групповой этап чемпионата мира в России.



Как передает «Арменпресс», в последнем туре, в группе G в Калининграде сборная Бельгии победила сборную Англии с минимальным счетом. Единственный гол забил Аднан Янузай.



В другом матче группы в Саранске Тунис победил сборную Панамы - 2։1.



Бельгия набрала 9 очков и заняла первое место. Англия - на втором месте,и с 6-ю очками выходит в плей-офф.

Фото - FIFA