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Сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Дании с разницей в 26 очков


В последнем матче предварительного этапа чемпионата Европы 2021-го года сборная Армении в Копенгагене проиграла сборной Дании со счетом 64։90.

Как передает «Арменпресс», сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Дании с разницей в 26 очков.

В группе B команда Армении занимает второе место.


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