В последнем матче предварительного этапа чемпионата Европы 2021-го года сборная Армении в Копенгагене проиграла сборной Дании со счетом 64։90.



Как передает «Арменпресс», сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Дании с разницей в 26 очков.

В группе B команда Армении занимает второе место.