Предстоящие на 28 июня мероприятия
21:27, Июнь 28, 2018
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- 21:27 Предстоящие на 28 июня мероприятия
- 21:17 Официальная позиция Москвы по вопросу нагорно-карабахского урегулирования не изменилась: Мария Захарова
- 20:28 Сотрудники СНБ Армении проводят спецоперацию в одном из офисов на улице Алабяна
- 20:21 Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на сольном концерте сопрано Лианы Арутюнян
- 20:09 Вазген Рштуни избран председателем Уголовно-процессуального суда Республики Армения
- 20:01 Президент Республики Арцах принял министра образования и науки Республики Армения
- 19:24 Глава компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняется в самоуправстве
- 19:21 Приняты важные решения о переходе на новую избирательную систему
- 19:10 Премьер-министр принял членов семей погибших во время захвата полка ППС полицейских
- 18:58 Парламент Республики Арцах утвердил отчет об исполнении государственного бюджета за 2017 год
- 18:30 Президент Республики Арцах принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения
- 18:21 Министр иностранных дел Армении встретился с председателем Германо-армянского форума
- 17:54 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-06-18
- 17:53 Азиатские индексы - 28-06-18
- 17:39 В США представили куклу Барби в образе робототехника
- 17:38 Пирнцу Уильяму в Иерусалиме подарили армянский крест
- 17:37 Президент Армении провел рабочий завтрак с руководителями Комитета Конгресса США по вопросам Армении
- 17:36 Президент Армении встречу с работающими в ВБ и МВФ армянами
- 17:20 Немецкий фрегат стал жертвой собственной ракеты
- 17:09 Николай Багдасарян и Месроп Папикян назнаечены советниками премьер-министра Республики Армения
- 17:09 В Японии бездетных обозвали эгоистами и призвали рожать на благо родины
- 17:04 Найден способ остановить развитие рака мозга
- 17:02 Парламент Франции одобрил увеличение расходов на оборону до 2% ВВП
- 16:50 Возможна встреча президента Армении Армена Саркисяна и госсекретаря США Майка Помпео
- 16:35 Возможно, что до 15-го июля будет созвано внеочередное заседание НС Армении
- 16:34 Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
- 16:22 РПА пока не получала заявление Ашота Арсеняна о выходе из рядов партии
- 16:19 СМИ: сирийская армия вступила в пограничный с Иорданией район на юге страны
- 16:11 ВПК, инфраструктуры, образование: бизнес-форум DigiTech готов к старту
- 16:09 Грузия будет представлена на саммите Франкофонии в Ереване на высоком уровне
- 16:07 Женщин защитят от бритья
- 15:57 КГД не входил ни в какие соглашения по поводу уплаты заниженных налогов: госчиновник
- 15:52 Названы богатейшие семьи мира
- 15:43 Европарламент: неспособность достичь решения по миграции может стать фатальной для ЕС
- 15:38 Посол Армении в Иране представил благоприятные условия для инвестиций в Армении
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