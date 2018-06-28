Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-06-18

ЕРЕВАН, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 июня, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 482.07 драм. Курс евро сократился на 3.24 драмa и составил 557.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.63 драм. Курс британского фунта сократился на 5.61 драмa и составил 631.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 88.75 драмa и составила 19444.93 драм. Цена серебра сократилась на 0.24 драмa и составила 251.24 драм. Цена платины сократилась на 62.27 драмa и составила 13329.06 драм.