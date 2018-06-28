Азиатские индексы - 28-06-18

ТОКИО, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 22270.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.26% и составил 1727.00 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.93% и составил 2786.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.50% и составил 28497.32 пункта.