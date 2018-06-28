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Сотрудники СНБ Армении проводят спецоперацию в одном из офисов на улице Алабяна


Сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят спецоперацию в одном из офисов на улице Алабяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ.

Сообщается, что дополнительная информация будет предоставлена в ближайшем будущем.

Согласно сообщениям СМИ, СНБ ведет операции в офисе, принадлежащем Армену Арутюняну (Армену Каневскому), который считается криминальным авторитетом.




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