Вазген Рштуни избран председателем Уголовно-процессуального суда Республики Армения

Высший судебный совет 28 июня провел рабочую встречу с судьями Уголовно-процессуального суда Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи состоялись выборы председателя суда.

Большинством голосом председателем был избран Вазген Рштуни, за которого проголосовали 8 судей.