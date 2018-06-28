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Вазген Рштуни избран председателем Уголовно-процессуального суда Республики Армения


Высший судебный совет 28 июня провел рабочую встречу с судьями Уголовно-процессуального суда Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи состоялись выборы председателя суда.

Большинством голосом председателем был избран Вазген Рштуни, за которого проголосовали 8 судей.




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