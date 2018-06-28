Президент Республики Арцах принял министра образования и науки Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 28 июня принял министра образования и науки Республики Армения Араика Арутюняна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой приняла участие министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере образования и науки.